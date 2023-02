Иранскую пару отправили в тюрьму за танец на публике

Иранскую молодую пару приговорили к тюремному заключению за танец на публике.



Суд приговорил Астияж Хагиги и ее жениха Амира Мохаммаа Ахмади к тюремному заключению сроком 10,5 лет за танец перед одной из главных достопримечательностей Тегерана - башней Азади. Видео с танцем стало вирусным и даже рассматривается как символ неповиновения режиму.



На видео девушка не носила хиджаб, что является серьезным нарушением законов Исламской Республики. Кроме того, женщинам в Иране запрещено танцевать на публике, не говоря уже о мужчинах.



Суд приговорил пару не только к тюремному заключению, но и запретил пользоваться интернетом и выезжать из Ирана. Их осудили за "поощрение коррупции и публичной проституции", а также за "собрание с намерением подорвать национальную безопасность".





This Iranian couple is convicted to 10.5 years in prison for dancing at Azadi Sq and sharing the video online.

Ironically enough, ‘Azadi’ means freedom.



یک دهه زندان به جرم رقص در آزادی!

نامشان را بگو!#آستیاژ_حقیقی و #اميرمحمد_احمدی #WomanLifeFreedompic.twitter.com/Khpg05gemg