



Иранскую девочку забили до смерти за порванное фото Хомейни

Иранская девочка в средней школе была забита до смерти после того, как полицейские обнаружили в одном из ее школьных учебников разорванную фотографию бывшего верховного лидера Ирана Рухоллы Хомейни.



Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранскую прессу.



Девушка по имени Пармис Хамнава находилась в своей школе в Ираншехре в провинции Систан и Белуджистан, когда силы безопасности вошли в школу для обысков.



По данным портала Haalvsh, силовики жестоко избили девочку на глазах у других учащихся, после чего она скончалась от полученных ран в больнице. Сообщается, что инцидент произошел на прошлой неделе.



Как утверждается, силы безопасности вынудили семью и учителей Хамнавы пообещать, что они не будут говорить с прессой об инциденте, прежде чем передать им ее тело для захоронения.



Информационное агентство Tasnim, связанное с КСИР, отвергло сообщение, заявив, что в иранской системе образования не было такого ученика и что ни один ученик не был убит в Ираншехре.



