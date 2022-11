Иранский солдат убил трех полицейских и сослуживца

Солдат застрелил трех полицейских и одного солдата в придорожном полицейском участке на юге Ирана.



Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.



Инцидент произошел недалеко от города Бампур, примерно в 1260 километрах (780 миль) к юго-востоку от столицы Тегерана.



По данным прессы, солдат открыл огонь после спора с другим солдатом по личным вопросам. Солдата тут же задержали.





#Iran-A soldier shot to death three policemen and a fellow soldier at a roadside police station.

The violence took place near the town of Bampour, about 1,260 kilometers, (780 miles) southeast of the capital Tehran in the restive Sistan and Baluchistan province

📸 pic.twitter.com/wVLX8rYEPn