



Иранский полицейский убит родственником погибшего протестующего

Иранский полицейский был убит в воскресенье, 11 июня, родственником мальчика, погибшего от рук сил безопасности во время общенациональных протестов в прошлом году, сообщают местные СМИ.



Сотрудник полиции сообщил, что нападавший был застрелен после совершенного убийства, которое произошло во время поминовения мальчика Киана Пирфалака в Изехе, городе на юго-западе провинции Хузестан.



Пирфалак был одним из семи убитых в результате стрельбы в ноябре 2022 года во время разгона демонстраций протеста в ответ на смерть 16 сентября 2022 года арестованной 22-летней курдско-иранской девушки Махсы Амини за предполагаемое нарушение строгого иранского дресс-кода для женщин.



"Полицейский был убит после призыва оппозиции создать обстановку нестабильности в день рождения Киана Пирфалака", — заявил заместитель начальника полиции Хузестана полковник Ходжат Сефидпоуст, цитируемый информационным агентством Tasnim.



В сообщении говорится, что нападавший, врезавшийся на своей машине в полицейский автомобиль, приходился двоюродным братом матери Пирфалака.



Сефидпуст сказал, что нападавший скончался от полученных огнестрельных ранений "благодаря вмешательству полицейских" в этом районе.



В ноябре 2022 года государственные СМИ приписали стрельбу, в результате которой погиб мальчик, "террористам", а его мать возложила вину на силы безопасности.

7 апреля суд объявил, что мужчина, обвиняемый в убийстве Пирфалака и еще шести человек, приговорен к смертной казни.



Сотни людей были убиты, в том числе десятки сотрудников службы безопасности, и тысячи были арестованы во время того, что официальные лица назвали "беспорядками" после смерти Амини.