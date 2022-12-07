



Иранский патрульный катер пытался "ослепить" корабли ВМФ США в Персидском заливе

В понедельник вечером иранский патрульный катер попытался временно "ослепить" корабли ВМС США в Ормузском проливе, направив на них прожектор , и прошел мимо кораблей США в пределах 150 ярдов, говорится в заявлении Центрального командования США.



CENTCOM заявил, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции действовал "небезопасно и непрофессионально", добавив, что такое поведение нарушает международные стандарты безопасного поведения на море.



По данным CENTCOM, эсминец с управляемыми ракетами USS The Sullivans и экспедиционный корабль морской базы USS Lewis B. Puller разрядили ситуацию, используя звуковые предупреждения. Корабли шли транзитом через международные воды по стратегическому водному пути, когда произошел инцидент.



"Эти опасные действия в международных водах свидетельствуют о дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке", — заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.



Революционная гвардия Ирана признала, что инцидент имел место , но также заявила, что причиной инцидента стали американские корабли.

