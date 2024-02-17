



Иранский мужчина убил 12 родственников во время стрельбы

30-летний мужчина застрелил 12 своих родственников в отдаленном сельском районе на юго-востоке Ирана, что стало самым смертоносным случаем за последние десятилетия.



Глава департамента юстиции провинции Керман Эбрахим Хамиди сообщил информационному агентству ISNA, что рано утром, 17 февраля в деревне стрелок открыл огонь по своему отцу, брату и другим родственникам из-за семейных разногласий.



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В сообщении, в котором не названа личность нападавшего, говорится, что он использовал автомат Калашникова.



Местные СМИ периодически сообщают о перестрелках, но это нападение стало самым смертоносным в Иране, где гражданам по закону разрешено иметь только охотничьи ружья, распространенные в сельских районах.



В 2022 году на западе страны сотрудник, уволенный из государственного финансового конгломерата, открыл стрельбу на своем бывшем рабочем месте, убив трех человек и ранив еще пятерых, после чего покончил с собой. В 2016 году 26-летний мужчина расстрелял 10 родственников в сельской местности на юге Ирана.



В последние годы в стране, страдающей от ухудшения экономического положения в сочетании с жесткими американскими санкциями, которые способствовали росту инфляции и безработицы, наблюдается всплеск насилия.

