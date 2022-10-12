



Иранский лидер Хаменеи назвал протесты "неуклюжим замыслом врага"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался об антиправительственных протестах, которые уже несколько недель сотрясают всю страну.



Хаменеи назвал протесты "разрозненными беспорядками", спланированными врагом. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на иранское агентство Tasnim.



"Эти разрозненные беспорядки - пассивный и неуклюжий замысел врага против великих и новаторских достижений и движений иранского народа", - заявил Хаменеи.



Напомним, что протесты в Иране вспыхнули после смерти молодой девушки Махсы Амини, которая умерла после задержания "полицией нравов".



