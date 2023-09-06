



Иранский командир стал героем гей-скандала

Появилось еще одно поразительное разоблачение: официальные лица Исламской Республики Иран были причастны к серии видеороликов откровенного сексуального характера. Причастность командира базы “Басидж” Мохаммад Багер Базрафшан вызвала “общественную обеспокоенность и возмущение”. Telegram-канал Radio Gilan сообщил 3 сентября, подкрепив пост визуальными доказательствами, что Мохаммад Багер Базрафшан привел молодых людей в свой офис в нерабочее время, и оставался с ними до раннего утра.



Сообщается, что Комитет по надзору за кризисным управлением в конечном итоге заполучил мобильный телефон Базрафшана и раскрыл его содержимое.

После этих разоблачений в социальных сетях широко распространились дополнительные видео и изображения, с участием Базрафшана. На одном особенно спорном видео он изображен, “совершающим откровенные действия” с мужчиной в красном женском нижнем белье, предположительно депутатом одной из тегеранских баз “Басидж”.



За последние несколько недель Radio Gilan, которым руководит немецкий журналист Пейман Бехбуди, опубликовал три видеоролика, которые вызвали бурю в персидских социальных сетях.



На первом видео член городского совета Бандар-Анзали в северной провинции Гилян, был показан курящим опиум и мастурбирующим. На втором видео видно, как чиновник занимается сексом с юношей, а на третьем, опубликованном два дня назад, видно, как священнослужитель занимается сексом с зятем. Канал также опубликовал несколько скриншотов переписки между священнослужителем Мехди Ахшенасом и его зятем.



Многие пользователи социальных сетей говорят, что их возмущает лицемерие режима и связанных с ним священнослужителей и чиновников, а не однополые отношения между взрослыми людьми по обоюдному согласию.