Новости » Происшествия
Иранский генерал: "Мы ждем приказа вмешаться в протесты"
11.11.2022 07:16 Ольга Белозерова

Иранский генерал: "Мы ждем приказа вмешаться в протесты"

Командующий сухопутными войсками иранской армии, бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что его войска ожидают приказа от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вмешаться в протесты.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Хейдари назвал протестующих "мухами" и отметил, что армия готова вмешаться вместе с полицией и ополчением "Басидж", если будет приказано сделать это.

"Заговорщики, которые сегодня подобны марионеткам в руках врага, должны помнить, что мы не позволим попрать священную кровь мучеников. Мы остановим их, если они попытаются выйти на улицы", - заявил иранский генерал. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы