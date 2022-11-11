



Иранский генерал: "Мы ждем приказа вмешаться в протесты"

Командующий сухопутными войсками иранской армии, бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что его войска ожидают приказа от верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вмешаться в протесты.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Хейдари назвал протестующих "мухами" и отметил, что армия готова вмешаться вместе с полицией и ополчением "Басидж", если будет приказано сделать это.



"Заговорщики, которые сегодня подобны марионеткам в руках врага, должны помнить, что мы не позволим попрать священную кровь мучеников. Мы остановим их, если они попытаются выйти на улицы", - заявил иранский генерал.