



Иранские военные выдали плату с Аmazon за квантовый процессор нового поколения

Иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри, заместитель по вопросам координации армии ИРИ и бывший командующий ВМС, объявил на прошлой неделе, что Иран добился успехов в развитии современных технологий. Такие технологии, как квантовые вычисления, станут частью оружия следующего поколения, которое сможет противостоять угрозам завтрашнего дня.



В речи, произнесенной в Морском университете имама Хомейни в Ношахре, говорилось не только о том, что можно и нужно сделать, но и о том, что уже достигнуто. Одним из таких продуктов является система, которая “сможет противодействовать навигационному обману при обнаружении надводных судов с помощью квантовых алгоритмов", как утверждалось в описании.



На самом деле, даже невооруженным глазом видно, что плата маркирована как ZedBoard. Оказывается, этот продукт разработан и производится американской компанией Diligent, и его можно найти на Amazon за $600.



То есть, это не квантовый процессор, а маломощный SoC на базе ARM с двухъядерным процессором Cortex A9. Устройство имеет всего 256 МБ встроенной памяти и 512 МБ оперативной памяти DDR3 и частота CPU составляет 0,65 ГГц – ничего, что даже отдаленно отвечало бы требованиям современных квантовых процессоров (QCU).



Этот трюк иранской армии был встречен с насмешками в персидских социальных сетях, сообщает иранское новостное агентство IranInt.