Иранские военные выдали плату с Аmazon за квантовый процессор нового поколения
Иранский контр-адмирал Хабиболла Сайяри, заместитель по вопросам координации армии ИРИ и бывший командующий ВМС, объявил на прошлой неделе, что Иран добился успехов в развитии современных технологий. Такие технологии, как квантовые вычисления, станут частью оружия следующего поколения, которое сможет противостоять угрозам завтрашнего дня.
В речи, произнесенной в Морском университете имама Хомейни в Ношахре, говорилось не только о том, что можно и нужно сделать, но и о том, что уже достигнуто. Одним из таких продуктов является система, которая “сможет противодействовать навигационному обману при обнаружении надводных судов с помощью квантовых алгоритмов", как утверждалось в описании.
На самом деле, даже невооруженным глазом видно, что плата маркирована как ZedBoard. Оказывается, этот продукт разработан и производится американской компанией Diligent, и его можно найти на Amazon за $600.
То есть, это не квантовый процессор, а маломощный SoC на базе ARM с двухъядерным процессором Cortex A9. Устройство имеет всего 256 МБ встроенной памяти и 512 МБ оперативной памяти DDR3 и частота CPU составляет 0,65 ГГц – ничего, что даже отдаленно отвечало бы требованиям современных квантовых процессоров (QCU).
Этот трюк иранской армии был встречен с насмешками в персидских социальных сетях, сообщает иранское новостное агентство IranInt.
Іран представив свій перший квантовий комп'ютер, який виявився... платою з Amazon за €700.— Радіодім (@radiodim_rv_ua) June 16, 2023
Навіть логотипи і наклейки оригіналу не прикрили🤦
Контр-адмірал Хабібулла Саярі показав плату, яка виявилась двоядерною ZedBoard Zynq-7000. На платі чудово видно логотип ZedBoard. pic.twitter.com/iHOGWTzbhP