



Иранские власти арестовали известного футболиста за “пропаганду” против режима

Иранские власти арестовали известного футболиста, бывшего игрока национальной сборной Ворию Гафури, за его критику правительства.



В четверг информационные агентства Fars и Tasnim сообщили, что Вория Гафури был арестован за “оскорбление национальной сборной по футболу и пропаганду против правительства”.



Гафури на протяжении всей своей карьеры был открыто критиковал иранские власти, возражая против запрета присутствия женщин на футбольных матчах, а также против конфронтационной внешней политики Ирана.



Совсем недавно он выразил сочувствие семье Махсы Амини, чья смерть спровоцировала последние протесты. В последние дни он также призвал к прекращению жестокого подавления протестов в западном курдском регионе Ирана.



Сообщения о его аресте появились накануне пятничного матча чемпионата мира между Ираном и Уэльсом. В первом матче Ирана, проигранном Англии со счетом 6: 2, члены национальной сборной Ирана отказались петь свой национальный гимн, и некоторые болельщики протестовали.