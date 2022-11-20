



Иранские танки открыли огонь по протестующим, погиб 9-летний ребенок

Иран начал масштабные репрессии в населенном курдами городе, где в последние несколько дней произошли усилились протесты против режима. Силы Ирана направили подкрепление в город Махабад на западе Ирана. Видео с массированными обстрелами протестующих за ночь заполонили социальные сети. Сообщается, что в ходе танкового обстрела погиб 9-летний ребенок.



Самые первые демонстрации протеста против ношения хиджаба прошли в этих населенных курдами районах, включая похороны Махсы Амини в ее родном городе Сакез, после чего распространились по всей стране.



Правозащитные группы сообщают, что в ходе подавления протестов погибли по меньшей мере 378 человек, 47 из которых были детьми.

