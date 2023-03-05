



Иранские СМИ сообщают о новых случаях отравления школьниц

Как сообщают местные СМИ, появились новые случаи загадочного отравления иранских школьниц в нескольких провинциях Ирана. Это вызвало призывы к властям принять меры на фоне растущей обеспокоенности родителей.



Согласно официальным данным, опубликованным вчера, с конца ноября были зарегистрированы сотни случаев заболевания, в основном в священном городе Кум к югу от столицы Тегерана, по крайней мере, в 52 школах. Некоторым студентам потребовалась госпитализация.



Последняя волна отравлений затронула нескольких учащихся двух средних школ в западном городе Абхар и в юго-западном городе Ахваз, сообщает информационное агентство ISNA со ссылкой на местных чиновников здравоохранения.



По данным ISNA, также жертвами отравления стали ученицы начальной школы в городе Зенджан на западе страны

