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Иранские самолеты продолжают летать в Москву
03.11.2022 21:04 Ольга Белозерова

Иранские самолеты продолжают летать в Москву

Иранские самолеты продолжают летать в Россию.

Как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко, грузовой самолет Ил-76 иранской авиакомпании Pouya Air сегодня в около 8 часов утра приземлился в Москве.

По данным журналиста, самолет быстро разгрузили и уже во второй половине дня он отправился в Тегеран. 

Цаплиенко пишет, что Pouya Air является одним из основных перевозчиков иранских дронов, которые российские войска используют против украинской инфраструктуры.

 

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