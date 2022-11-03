



Иранские самолеты продолжают летать в Москву

Иранские самолеты продолжают летать в Россию.



Как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко, грузовой самолет Ил-76 иранской авиакомпании Pouya Air сегодня в около 8 часов утра приземлился в Москве.



По данным журналиста, самолет быстро разгрузили и уже во второй половине дня он отправился в Тегеран.



Цаплиенко пишет, что Pouya Air является одним из основных перевозчиков иранских дронов, которые российские войска используют против украинской инфраструктуры.



