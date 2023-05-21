



Иранские пограничники погибли в столкновениях на границе с Пакистаном

Несколько иранских пограничников были убиты в столкновении с "террористической" группировкой на юго-востоке Ирана в субботу вечером.



Согласно сообщениям, пограничники находились в Сараване недалеко от общей границы с Пакистаном, когда заметили группу вооруженных людей, которых иранские СМИ назвали "террористами". В последовавших столкновениях между иранскими пограничниками и вооруженными людьми были убиты пятеро иранских солдат из Сараванского пограничного полка.



Заместитель командира полиции Ирана прибыл в приграничный район и после инцидента встретился с пограничниками.



Район, граничащий с Пакистаном, вызывает споры, поскольку он служит центром протестов белуджского меньшинства в Иране. Иран обвиняют в массовых убийствах людей в этом районе, особенно в Захедане.



Согласно сообщению, опубликованному иранским проправительственным изданием Mehr News, вооруженные люди на пакистанской стороне границы бежали во время столкновений, в ходе которых пять иранских пограничников были убиты, а еще двое серьезно ранены.



В декабре 2022 года произошел аналогичный инцидент, когда Иран сообщил, что в этом районе также были убиты четверо пограничников , а в апреле этого года был убит начальник местной полиции.



Еще одна атака в Пакистане, на этот раз примерно в 700 км от инцидента на границе с Ираном, также произошла за последние сутки. Во время нападения Освободительная армия белуджей заявила, что убила девять пакистанских военнослужащих в результате целенаправленного нападения на аванпост недалеко от Заргуна и Маргата. Однако пакистанские СМИ сообщили, что всего трое солдат были убиты.



Вряд ли эти два инцидента связаны между собой, поскольку и в Пакистане, и в Иране есть свои отдельные конфликты с меньшинствами в районе Белуджистана по обе стороны границы.





