Иранские фанаты вывесили флаг Украины во время футбольного матча с россиянами
Фанаты иранского футбольного клуба "Сепахан" размахивали украинским флагом в поддержку народа Украины во время товарищеского матча с петербургским "Зенитом".
Встреча прошла 17 февраля на стадионе "Накш-э-джахан" в иранском Исфахане и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды.
Во время матча третьего тура чемпионата мира между сборными Ирана и США по футболу в ноябре 2022 года иранский фанат также размахивал на трибуне флагом Украины.