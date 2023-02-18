Новости » Происшествия
Иранские фанаты вывесили флаг Украины во время футбольного матча с россиянами
18.02.2023 14:18 Евгения Маркова

Иранские фанаты вывесили флаг Украины во время футбольного матча с россиянами

Фанаты иранского футбольного клуба "Сепахан" размахивали украинским флагом в поддержку народа Украины во время товарищеского матча с петербургским "Зенитом". 


Встреча прошла 17 февраля на стадионе "Накш-э-джахан" в иранском Исфахане и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды. 

Во время матча третьего тура чемпионата мира между сборными Ирана и США по футболу в ноябре 2022 года иранский фанат также размахивал на трибуне флагом Украины. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы