



Иранские фанаты вывесили флаг Украины во время футбольного матча с россиянами

Фанаты иранского футбольного клуба "Сепахан" размахивали украинским флагом в поддержку народа Украины во время товарищеского матча с петербургским "Зенитом".

During a friendly football match between Iran's Sepahan FC and Russia's @fczenit_en held in the city of Isfahan, a group of Iranian fans waved the Ukrainian flag in support for the people of Ukraine. pic.twitter.com/9zKQddzJXU — Iran International English (@IranIntl_En) February 17, 2023

Встреча прошла 17 февраля на стадионе "Накш-э-джахан" в иранском Исфахане и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды.Во время матча третьего тура чемпионата мира между сборными Ирана и США по футболу в ноябре 2022 года иранский фанат также размахивал на трибуне флагом Украины.