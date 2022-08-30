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Иранские дроны уже в РФ - россияне недовольны этими БПЛА
30.08.2022 08:06 Юлия Фрилис

Иранские дроны уже в РФ - россияне недовольны этими БПЛА

Иранские дроны уже 11 дней находятся в России. Первая партия включала дроны Shaded-129, Shaded-191 и Mohajer-6. Их 19 числа перевозил российский транспортный самолет вылетел из Тегерана.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Лив в своей соцсети.

Тем не менее сообщается, что в  ходе первых испытаний, проведенных россиянами, иранские беспилотники показали себя не очень хорошо. Так, заявили официальные лица.

"В системе есть несколько ошибок. Русские недовольны", — сказал представитель службы безопасности союзников…
 

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