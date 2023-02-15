



Иранские дроны могли быть модифицированы специально

Иранские дроны могли быть модифицированы специально для нанесения ударов по объектам энергетики.



В январе этого года полевая группа организации Conflict Armament Research (CAR) задокументировала боеголовку иранского одноразового БПЛА Shahed-131. Установлено, что боеголовка скомпонована так, чтобы давать несколько эффектов при поражении цели. Помимо основного заряда, ударная часть содержит вторичные заряды для нанесения дополнительного ущерба объекту атаки.



Исследователи пришли к выводу, что такие боеголовки возможно были разработаны специально для атак на большие цели, такие как энергетическая инфраструктура. Более того, документированная боеголовка, вероятно, была предназначена для нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре в большом радиусе.



Россия абсолютно сознательно пытается уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, используя знания своих энергетиков для планирования ударов и модифицируя наносящее оружие. И документирование таких усовершенствований должно сыграть свою роль в привлечении агрессора к ответственности.