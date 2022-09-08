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Иранские дипломаты сжигают документы перед отъездом из Албании
08.09.2022 11:21 Ольга Белозерова

Иранские дипломаты сжигают документы перед отъездом из Албании

Иранские дипломаты сожгли документы рано утром в четверг за несколько часов до того, как они должны были покинуть страну.

Свидетель агентства Reuters видел, как мужчина из посольства бросал бумаги в ржавую бочку, при этом пламя освещало стены трехэтажного посольства.

Ранее Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив Исламскую Республику в кибератаке.

Вчера премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что приказал иранским дипломатам и сотрудникам закрыть посольство и покинуть страну в течение 24 часов.
 

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