Иранские дипломаты сжигают документы перед отъездом из Албании
Иранские дипломаты сожгли документы рано утром в четверг за несколько часов до того, как они должны были покинуть страну.
Свидетель агентства Reuters видел, как мужчина из посольства бросал бумаги в ржавую бочку, при этом пламя освещало стены трехэтажного посольства.
Ранее Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив Исламскую Республику в кибератаке.
Вчера премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что приказал иранским дипломатам и сотрудникам закрыть посольство и покинуть страну в течение 24 часов.