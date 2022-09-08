



Иранские дипломаты сжигают документы перед отъездом из Албании

Иранские дипломаты сожгли документы рано утром в четверг за несколько часов до того, как они должны были покинуть страну.



Свидетель агентства Reuters видел, как мужчина из посольства бросал бумаги в ржавую бочку, при этом пламя освещало стены трехэтажного посольства.



Ранее Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив Исламскую Республику в кибератаке.



Вчера премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что приказал иранским дипломатам и сотрудникам закрыть посольство и покинуть страну в течение 24 часов.

