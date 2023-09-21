Иранская кибератака привела к утечке информации израильтян: как защитить себя
В четверг, 21 сентября, Национальное управление кибербезопасности обнаружило иранскую кибератаку, направленную против израильских соискателей работы.
Управление предупредило, что хакеры разглашают личную информацию людей, подвергшихся атаке. Атака была осуществлена путем отправки поддельных извещений пользователям сайтов по поиску работы, выдаваемых за официальные сообщения. Сообщения включают вредоносную ссылку, которая открывает вкладку браузера, содержащую код, который пытается включить камеру устройства, и поддельную страницу входа, на которой записываются данные для входа в систему цели.
Управление отметило, что сообщения содержат опечатки, а ссылка немного отличается от URL-адреса официального сайта: вместо “.co.il” используется “.com”.
Личная информация, переданная хакерам, включает в себя, среди прочего, фотографии удостоверений личности и файлы резюме.
Управление по защите конфиденциальности Израиля призвало пользователей веб-сайтов по поиску работы проявлять осторожность при получении сообщений от незнакомых им контактов и немедленно менять пароль, который они используют для таких веб-сайтов.
“Важно быть очень внимательными к попыткам дальнейших атак посредством фишинга в текстовых сообщениях (WhatsApp, SMS и т. д.) и электронной почте”, – заявили в ведомстве. “В качестве меры предосторожности всегда рекомендуется вводить требуемый сервис, вводя URL-адрес самостоятельно, а не используя ссылку”.