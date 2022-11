Иранская армия штурмует Махабад с применением тяжелых вооружений

Иранская армия начала штурмовать курдский Махабад с применением тяжелых вооружений, в том числе, артиллерии.

Об этом сообщают правозащитные организации.

Иранские военные начали обстреливать город и близлежащие населенные пункты.

Курдские правозащитники и суннитский священнослужитель, критикующий правительство Ирана, заявили, что режим усилил подавление антиправительственных протестов в курдском регионе, развернув войска и убив четырех демонстрантов. Это произошло в воскресенье.

Несколько человек разместили в сети фото и видео, сказав, что иранская военная техника въезжает в Махабад.

Организация Hengaw сообщила, что военные вертолеты доставили членов КСИР для подавления протестов в городе. Также был открыт огонь по городу Мариван.

Известный суннитский священнослужитель Молави Абдолхамид призвал силы безопасности Ирана воздержаться от стрельбы по людям в Махабаде.

From Nov 15 to 21, > 40 people were killed in IR Kurdistan by direct fire by the mullahs' dictatorship. Only on Nov 21th, 13 people were martyred in #Javanrud& #Mahabad. Many have been injured. international comm. must take immediate action against the brutality of Mullahs pic.twitter.com/waRiCsOW9j