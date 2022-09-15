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Иранка впала в кому после задержания полицией нравов
15.09.2022 19:37 Алина Груднева

Иранка впала в кому после задержания полицией нравов

Молодая иранская женщина впала в кому после ареста в Тегеране полицией нравов.

 
Об этом сообщает AFP со ссылкой на активистов.
 
22-летняя Махса Амини находилась с семьей в Тегеране, когда ее задержал специальный полицейский отряд, следящий за соблюдением строгих правил.
 
Ее брат рассказал Iran Wire, что к полицейскому участку подъехала карета скорой помощи, пока он ждал ее освобождения. Родственнику сказали, что у женщины произошел инфаркт.
 
"Между ее арестом и доставкой в ​​больницу прошло всего два часа", — сказал он.
 
Мужчина пообещал подать заявление о возбуждении уголовного дела.
 
Между тем, в полиции сказали, что женщину задержали для инструктажа о правилах ношения одежды.

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