



Иранка впала в кому после задержания полицией нравов

Молодая иранская женщина впала в кому после ареста в Тегеране полицией нравов.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на активистов.

22-летняя Махса Амини находилась с семьей в Тегеране, когда ее задержал специальный полицейский отряд, следящий за соблюдением строгих правил.

Ее брат рассказал Iran Wire, что к полицейскому участку подъехала карета скорой помощи, пока он ждал ее освобождения. Родственнику сказали, что у женщины произошел инфаркт.

"Между ее арестом и доставкой в ​​больницу прошло всего два часа", — сказал он.

Мужчина пообещал подать заявление о возбуждении уголовного дела.

Между тем, в полиции сказали, что женщину задержали для инструктажа о правилах ношения одежды.