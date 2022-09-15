Иранка впала в кому после задержания полицией нравов
Молодая иранская женщина впала в кому после ареста в Тегеране полицией нравов.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на активистов.
22-летняя Махса Амини находилась с семьей в Тегеране, когда ее задержал специальный полицейский отряд, следящий за соблюдением строгих правил.
Ее брат рассказал Iran Wire, что к полицейскому участку подъехала карета скорой помощи, пока он ждал ее освобождения. Родственнику сказали, что у женщины произошел инфаркт.
"Между ее арестом и доставкой в больницу прошло всего два часа", — сказал он.
Мужчина пообещал подать заявление о возбуждении уголовного дела.
Между тем, в полиции сказали, что женщину задержали для инструктажа о правилах ношения одежды.