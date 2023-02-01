



Иранец, приговоренный к смерти за учатие в протестах, получил отсрочку приговора

Судебные власти заявили, что отсрочили исполнение приговора заключенному, приговоренному к смертной казни за его действия во время антиправительственных протестов.



Мохаммад Гобадлу был приговорен к смертной казни в ноябре после того, как его признали виновным в "коррупции на земле" за наезд автомобилем на полицейских, в результате которого один офицер погиб и пять других получили ранения.



В декабре Верховный суд отклонил апелляцию Гобадлу и оставил в силе его смертный приговор, который должен был быть приведен в исполнение со дня на день.



Но сегодня суд вынес постановление о том, что приоритет должен быть отдан праву семьи убитого полицейского требовать или отказаться от возмездия, а его казнь по обвинению в "коррупции на земле" должна быть отсрочена, сообщает веб-сайт Mizan Online.



"Исполнение приговора кесас (исламский закон возмездия в Иране) имеет приоритет над исполнением приговора о коррупции на земле", — цитирует сайт постановление Верховного суда Ирана.



Семья Гобадлу обратилась с просьбой о помиловании, утверждая, что он страдает биполярным расстройством. Семья полицейского требует возмездия.