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Иранца приговорили к тюрьме за обезглавливание жены-подростка
18.01.2023 15:16 Ольга Белозерова

Иранца приговорили к тюрьме за обезглавливание жены-подростка

Иранский мужчина был приговорен к тюремному заключению более чем на восемь лет после того, как обезглавил свою жену и выставил на всеобщее обозрение ее голову. 

Об этом сообщает Times of Israel.

17-летняя Мона Хейдари была убита в феврале 2022 года своим мужем и зятем в Ахвазе, столице юго-западной провинции Хузестан.

Позже в сети появилось видео, на котором ее улыбающийся муж выставляет напоказ ее обезглавленную голову на улице. Саджад Хейдарнава был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за убийство и восьми месяцам за нападение

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