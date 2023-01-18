



Иранца приговорили к тюрьме за обезглавливание жены-подростка

Иранский мужчина был приговорен к тюремному заключению более чем на восемь лет после того, как обезглавил свою жену и выставил на всеобщее обозрение ее голову.



Об этом сообщает Times of Israel.



17-летняя Мона Хейдари была убита в феврале 2022 года своим мужем и зятем в Ахвазе, столице юго-западной провинции Хузестан.



Позже в сети появилось видео, на котором ее улыбающийся муж выставляет напоказ ее обезглавленную голову на улице. Саджад Хейдарнава был приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за убийство и восьми месяцам за нападение