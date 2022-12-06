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Иран заявил об аресте 12 диверсантов, курируемых из Германии и Нидерландов
06.12.2022 18:30 Евгения Маркова

Иран заявил об аресте 12 диверсантов, курируемых из Германии и Нидерландов

Офис по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции заявил, что благодаря "круглосуточным усилиям спецслужб" в центральной провинции была выявлена и арестована диверсионная сеть из 12 человек, "связанных с агентами за границей".

Как утверждает иранская контрразведка, члены этой сети "под руководством контрреволюционных агентов, проживающих в Германии и Нидерландах", вели подрывную деятельность против национальной безопасности Ирана, пытались подготовить боевое оружие и намеревались провести диверсионные действия, которые удалось предотвратить путем их ареста.

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