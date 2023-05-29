



Иран заявил о задержании 14 членов “террористической группы, связанной с Израиле

Иран утверждает, что арестовал 14 членов “террористической группы” с предполагаемыми связями с Израилем, которая планировала совершить убийства в стране.



Судебный чиновник объявил, что группа была задержана на северо-западе Ирана, “поскольку они стремились идентифицировать и убить различных лиц”, сообщило информационное агентство Tasnim, не предоставив никаких доказательств.



Иран время от времени объявляет о задержании людей, которые, по его словам, шпионят в пользу зарубежных стран, включая Соединенные Штаты и Израиль, не предоставляя доказательств, подтверждающих такие утверждения.

