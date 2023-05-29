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Иран заявил о задержании 14 членов “террористической группы, связанной с Израиле
29.05.2023 20:06 Евгения Маркова

Иран заявил о задержании 14 членов “террористической группы, связанной с Израиле

Иран утверждает, что арестовал 14 членов “террористической группы” с предполагаемыми связями с Израилем, которая планировала совершить убийства в стране.

Судебный чиновник объявил, что группа была задержана на северо-западе Ирана, “поскольку они стремились идентифицировать и убить различных лиц”, сообщило информационное агентство Tasnim, не предоставив никаких доказательств.

Иран время от времени объявляет о задержании людей, которые, по его словам, шпионят в пользу зарубежных стран, включая Соединенные Штаты и Израиль, не предоставляя доказательств, подтверждающих такие утверждения.
 

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