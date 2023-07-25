



Иран заявил о ликвидации сети Моссада, планировавшей взорвать могилу Сулеймани

В понедельник, 24 июля, министерство разведки Ирана объявило о ликвидации “крупной сети, созданной Моссадом, которая планировала крупномасштабные акты саботажа в стране”. По словам ведомства, “агенты, действовавшие на территории Исламской Республики, координировались и финансировались Моссадом, из Дании и Нидерландов, и планировали операции в шести иранских провинциях”.



Среди их предполагаемых целей была могила убитого Касема Сулеймани в Кермане, утверждает Иран.



“Сеть также планировала атаковать популярные места сбора и церемонии во время исламского месяца Мухаррам, который начался 19 июля и включает шиитский праздник Ашура, который в этом году приходится на 28 июля”, – сообщило ведомство.



По словам министерства, другие цели включали “заправочные станции, опоры электропередач и газовые заводы, чтобы нарушить внутренние и экспортные поставки”. Ведомство также заявило об изъятии 43 “особо разрушительных бомб, в том числе дистанционно управляемых, предназначенных для подрыва во время процессий и церемоний”.



В заявлении также утверждается, что “агенты Моссада провели тестовые операции в Дании и Нидерландах, включая бросание коктейлей Молотова в правительственные здания, поджоги банков, банкоматов, автобусов, антенн связи и т. д.”.