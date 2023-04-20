



Иран заявил, что его ВМС вынудили подлодку США всплыть в Персидском заливе

Военно-морские силы Ирана заставили американскую подводную лодку всплыть, когда она вошла в Персидский залив, заявил в четверг государственному телевидению командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани.



“Американская подводная лодка приближалась в подводном положении, но иранская подводная лодка “Фатех” обнаружила ее и провела маневры, чтобы заставить ее всплыть на проходе через Ормузский пролив. Подлодка США вошла в наши территориальные воды, но скорректировала свой курс после нашего предупреждения", – заявил Ирани.



На прошлой неделе ВМС США заявили, что атомная подводная лодка с управляемыми ракетами “Флорида” действовала на Ближнем Востоке для поддержки базирующегося в Бахрейне Пятого флота США.