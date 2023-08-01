Новости » Происшествия
Иран “закрылся” на два дня из-за “беспрецедентной жары”
01.08.2023 18:02 Наталья Богинская

Иран “закрылся” на два дня из-за “беспрецедентной жары”

В Иране власти объявили среду и четверг на этой неделе государственными выходными из-за “беспрецедентной жары” и распорядились, чтобы  пожилые и люди с проблемами со здоровьем оставались дома. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

Многие города на юге Ирана уже пострадали от исключительной жары. Иранские СМИ сообщили, что на этой неделе температура в южном городе Ахваз превысила 51 градус.

Официальный представитель правительства Али Бахадори-Джахроми, заявил, что среда и четверг будут выходными, а министерство здравоохранения сообщило, что больницы будут находиться в состоянии повышенной готовности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы