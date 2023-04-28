



Иран захватил в Оманском заливе направлявшийся в США нефтяной танкер

Иран захватил в Оманском заливе направлявшийся в США нефтяной танкер, сообщае Financial Times со ссылкой на сообщение Центрального командования ВМС США.



Отмечается, что судно под названием Advantage Sweet подало сигнал бедствия в четверг в 13:15 по местному времени, когда находилось в международных водах. Спутниковое отслеживание показало, что судно, способное перевозить около одного миллиона баррелей сырой нефти, вышло из Кувейта и заявило пункт назначения Хьюстон, штат Техас.



В ВМС США заявили, что танкер был захвачен ВМС Ирана. Иранское государственное информационное агентство IRNA подтвердило "арест", но обосновало такие действия тем, что неизвестное судно якобы столкнулось с иранским кораблем минувшей ночью в Персидском заливе, в результате чего "несколько иранских членов экипажа пропали без вести и получили ранения". При этом название задержанного судна в IRNA не назвали.



США требуют от Ирана немедленного освобождения Advantage Sweet и отмечают, что действия Тегерана "подрывают региональную безопасность и стабильность".



По данным ВМС США, вчерашний захват нефтяного танкера Ираном стал по меньшей мере пятым подобным случаем за последние два года.