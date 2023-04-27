Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе
Корпус стражей исламской революции захватил очередной нефтяной танкер.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным ВМС США, Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Другие подробности не предоставляются.
В подобных случаях в Тегеране обычно объявляют, что арестовывают судно по подозрению в контрабанде нефти.
"Нефтяной танкер подал сигнал бедствия во время захвата. Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", - сообщает 5-й флот ВМС США.