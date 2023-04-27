Новости » Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе
27.04.2023 15:32 Алина Груднева

Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе

Корпус стражей исламской революции захватил очередной нефтяной танкер.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным ВМС США, Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Другие подробности не предоставляются.

В подобных случаях в Тегеране обычно объявляют, что арестовывают судно по подозрению в контрабанде нефти.

"Нефтяной танкер подал сигнал бедствия во время захвата. Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", - сообщает 5-й флот ВМС США.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы