



Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе

Корпус стражей исламской революции захватил очередной нефтяной танкер.



Об этом сообщает Associated Press.



По данным ВМС США, Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе. Другие подробности не предоставляются.



В подобных случаях в Тегеране обычно объявляют, что арестовывают судно по подозрению в контрабанде нефти.



"Нефтяной танкер подал сигнал бедствия во время захвата. Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", - сообщает 5-й флот ВМС США.



