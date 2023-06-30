



Иран впервые ответил на предотвращение теракта на Кипре

В Иране впервые прокомментировали операцию Моссада, благодаря которой был предотвращен теракт на Кипре.



Заявление обнародовал местный новостной сайт Noor News, связанный с Высшим советом национальной безопасности Исламской Республики.



Уточняется, что сообщения о предотвращении нападения Ирана на синагогу ХАБАДа на Кипре были якобы направлены на то, чтобы "скрыть внутренний кризис" в Израиле.



Напомним, террористическая ячейка планировала напасть на израильских бизнесменов на Кипре. Был, в частности, схвачен прямо в Иране главарь ячейки Юсеф Шахбази. Террорист получил подробные инструкции и оружие от КСИР.



Он сознался, что установил наблюдение за целью и собирал информацию о системе охраны. Когда кипрские спецслужбы вышли на след Шахбази, то он избавился от оружия и сбежал. В ходе операции на Кипре была нейтрализована вся террористическая ячейка, планировавшая теракты.