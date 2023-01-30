



Иран: в штаб-квартире КСИР прогремели взрывы - СМИ

В воскресенье, 29 января, в Иране прогремели взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции, сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахала в Twitter.



"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад прогремели взрывы. Причина взрывов на данный момент неизвестна", - написал он.



Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.



В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов.



В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей.

