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Иран угрожает Израилю местью за ликвидацию членов КСИР в Сирии
08.04.2023 17:40 Алина Груднева

Иран угрожает Израилю местью за ликвидацию членов КСИР в Сирии

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции контр-адмирал Али Фадави пригрозил местью Израилю за ликвидацию членов КСИР в Сирии.

Такое заявление он сделал в суботу, 8 апреля

Фадави "решительно осудил" ликвидацию военного советника и другого высокопоставленного члена КСИР в Сирии, обвинив Израиль в "терроре".

"Война против оккупации еще не окончена, и в священном Коране ясно сказано, что в этой войне этот режим никогда не победит. В последние несколько дней палестинцы не давали сионистам жить в мире", - сказал он.

В КСИР в очередной раз подчеркнули, что оставляют за собой право ответить на "убийство мучеников" в "нужное время и в нужном месте".
 

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