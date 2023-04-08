



Иран угрожает Израилю местью за ликвидацию членов КСИР в Сирии

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции контр-адмирал Али Фадави пригрозил местью Израилю за ликвидацию членов КСИР в Сирии.



Такое заявление он сделал в суботу, 8 апреля



Фадави "решительно осудил" ликвидацию военного советника и другого высокопоставленного члена КСИР в Сирии, обвинив Израиль в "терроре".



"Война против оккупации еще не окончена, и в священном Коране ясно сказано, что в этой войне этот режим никогда не победит. В последние несколько дней палестинцы не давали сионистам жить в мире", - сказал он.



В КСИР в очередной раз подчеркнули, что оставляют за собой право ответить на "убийство мучеников" в "нужное время и в нужном месте".

