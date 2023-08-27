



Иран требует от США 330 млн долларов компенсации за заговор 1980 года

Суд в Тегеране постановил 26 августа, что Соединенные Штаты должны выплатить 330 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам, пострадавшим из-за заговора 1980 года с целью свержения тогдашнего иранского правительства. В постановлении суд обвинил США в “организации и осуществлении” неудавшегося переворота и обязал Вашингтон возместить ущерб. Об этом сообщило информационное агентство Mizan.



Приговор был вынесен в ответ на иск, поданный пострадавшими и семьями жертв переворота против правительства США и семи других обвиняемых.

После “тщательного рассмотрения дела и изучения имеющихся документов” суд постановил, что США должны выплатить 30 миллионов долларов в качестве “материального и морального” ущерба и 300 миллионов долларов в качестве “штрафных санкций”.



Государственный переворот в июле 1980 года, через год после иранской революции был направлен на свержение правительства тогдашнего президента Абдолхасана Банисадра. Неудавшаяся попытка была осуществлена ​​9-10 июля 1980 года сотнями офицеров “по указанию последнего премьер-министра Пехлеви Шапура Бахтияра”.



Переворот планировался на авиабазе Ноджех недалеко от города Кабудраханг в западной провинции Хамадан.



В июле 2017 года иранские власти заявили, что США сыграли “ключевую роль” в планировании и осуществлении переворота 1980 года, сославшись на документы, содержащие признание пилота, который предположительно сотрудничал с заговорщиками.