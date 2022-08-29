Иран начал обогащать уран на установках в Натанзе
Иран приступил к обогащению урана с помощью одного из трех каскадов или кластеров усовершенствованных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе.
Об этом говорится в отчете, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Согласно отчету, Иран использует каскад из 174 установок для обогащения урана до чистоты до 5%.
Ранее в Иранской организации по атомной энергии заявили, что Иран запустит "сотни" новых и усовершенствованных центрифуг IR6 и IR1 для обогащения урана.