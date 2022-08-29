Новости » Происшествия
Иран начал обогащать уран на установках в Натанзе
29.08.2022 21:52 Ольга Белозерова

Иран начал обогащать уран на установках в Натанзе

Иран приступил к обогащению урана с помощью одного из трех каскадов или кластеров усовершенствованных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе.

Об этом говорится в отчете, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Согласно отчету, Иран использует каскад из 174 установок для обогащения урана до чистоты до 5%.

Ранее в Иранской организации по атомной энергии заявили, что Иран запустит "сотни"  новых и усовершенствованных центрифуг IR6 и IR1 для обогащения урана.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы