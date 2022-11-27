



Иран сотрудничал с Катаром для подавления оппозиции на ЧМ

Согласно документам, обнародованным группой Black Reward, иранские власти сотрудничали с Катаром, чтобы подавить любые выступления против режима на проходящем в Катаре Чемпионате мира по футболу.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Документы были получены Black Reward после проникновения в системы Fars News Network - информационного агентства Ирана.



В просочившихся записях сообщается, что Катар предоставил список иранцев, купивших билеты на игры, отметив, что в списке значатся 500 человек, известных своей антиправительственной деятельностью.



По словам командующего силами "Басидж", Катар согласился также не допускать антирежимных символов. По данным Iran International, иранским болельщикам, которые пытались принести эмблему льва и солнца или лозунги протестов, охвативших Иран, не пускали на стадионы, и они даже задерживались полицией.



Командующий "Басидж" заявил, что Иран пытался убедить Катар предоставить билеты для 2000 офицеров, но не смог этого сделать.