



Иран соболезнует палестинцам

Министр иностранных дел Ирана Насер Канани выразил соболезнования палестинцам в связи с пожаром в Газе, в результате которого погиб 21 человек.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter иранского МИД.

В сети сообщили, что дом, в котором хранился бензин, загорелся из-за перебоев с электричеством, которые вынуждают людей использовать всевозможные альтернативы.