Иран соболезнует палестинцам
Министр иностранных дел Ирана Насер Канани выразил соболезнования палестинцам в связи с пожаром в Газе, в результате которого погиб 21 человек.
Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter иранского МИД.
В сети сообщили, что дом, в котором хранился бензин, загорелся из-за перебоев с электричеством, которые вынуждают людей использовать всевозможные альтернативы.
Сегодня председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил национальный день траура на территориях ПА и в Газе, а флаги были приспущены на один день в связи с пожаром.