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Иран соболезнует палестинцам
18.11.2022 13:20 Алина Груднева

Иран соболезнует палестинцам

Министр иностранных дел Ирана Насер Канани выразил соболезнования палестинцам в связи с пожаром в Газе, в результате которого погиб 21 человек. 

 
Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter иранского МИД.
 
В сети сообщили, что дом, в котором хранился бензин, загорелся из-за перебоев с электричеством, которые вынуждают людей использовать всевозможные альтернативы.
 
Сегодня председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас объявил национальный день траура на территориях ПА и в Газе, а флаги были приспущены на один день в связи с пожаром.

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