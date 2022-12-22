



Иран: разоблачены четыре ячейки, работающие на Моссад

В Иране объявили об аресте членов четырех ячеек, которые якобы работали на Моссад.



По версии Тегерана, они планировали использовать массовые протесты, охватившие страну, в качестве прикрытия для проведения "гибридных террористических операций".



По данным министерства разведки Ирана, члены ячеек были схвачены до того, как смогли реализовать свои планы. Точное количество арестованных не указывается.



Массовые протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов страны за неправильное ношение хиджаба. В тех пор Тегеран неоднократно обвинял Израиль и США в разжигании беспорядков.

