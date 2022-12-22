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Иран: разоблачены четыре ячейки, работающие на Моссад
22.12.2022 16:30 Алина Груднева

Иран: разоблачены четыре ячейки, работающие на Моссад

В Иране объявили об аресте членов четырех ячеек, которые якобы работали на Моссад.

По версии Тегерана, они планировали использовать массовые протесты, охватившие страну, в качестве прикрытия для проведения "гибридных террористических операций".

По данным министерства разведки Ирана, члены ячеек были схвачены до того, как смогли реализовать свои планы. Точное количество арестованных не указывается.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре после смерти 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов страны за неправильное ношение хиджаба. В тех пор Тегеран неоднократно обвинял Израиль и США в разжигании беспорядков.
 

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