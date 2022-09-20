



Иран: пять человек погибли в результате беспорядков

Пять человек были убиты во время беспорядков в Иране после смерти 22-летней Мехсы Амини, которая была арестована иранской полицией нравов и скончалась в больнице после того, как, по-видимому, была избита до смерти.



Жестокие беспорядки продолжаются четвертый день подряд и распространились на другие районы Ирана. Правозащитные организации утверждают, что протестующие были убиты полицией, открывшей огонь по демонстрантам.



Некоторые из протестующих призвали к роспуску полиции нравов, утверждая, что ее действия по обеспечению соблюдения законов о хиджабе бесполезны и вызывают дискриминацию. ООН выразила обеспокоенность распространением насильственных демонстраций и попытками лидеров режима в Тегеране подавить их силовыми методами, а также призвала руководство Ирана разрешить проведение демонстраций и открыть расследование обстоятельств смерти Амини.



Исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф заявила, что есть доказательства того, что Амини была убита ударом по голове сотрудниками Полиции нравов.

