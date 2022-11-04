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Иран провоцирует Саудовскую Аравию мультфильмом-"страшилкой"
04.11.2022 13:36 Евгения Маркова

Иран провоцирует Саудовскую Аравию мультфильмом-"страшилкой"

Иран пытается вывести из себя Саудовскую Аравию,  публикуя устрашающие кадры, созданные иранскими мультипрликаторами.

Видео, приписываемое Корпусу стражей исламской революции, опубликованное в социальных сетях, показывает симуляцию нападения на объект саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. 

Армия иранских беспилотников типа «Шахед» отправлена ​​​​для уничтожения объекта. 

В конце видео делается ссылка на историю ислама, в частности на "абабиль", вид птиц, упомянутый в Коране. Эти птицы защищали Мекку от армии химьяритского царя Абрахи, бросая камни в приближающихся к городу вражеских слонов. Это событие, происходящее в контексте "Похода слонов", как считается, произошло в 570 году.
 


 

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