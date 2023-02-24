



Иран признал обвинения в обогащении урана до 84%

Иран в четверг прямо признал обвинение, выдвинутое международными инспекторами, в том, что он впервые обогатил уран до 84-процентной чистоты , что приближает Исламскую Республику к созданию ядерного оружия.



Признание новостным веб-сайтом, связанным с высшими эшелонами иранской теократии, возобновляет давление на Запад, чтобы тот обратился к ядерной программе Тегерана, которая была ограничена ядерной сделкой 2015 года, из которой Америка в одностороннем порядке вышла в 2018 году.



Признание в четверг поступило от иранского веб-сайта Nour News, связанного с Высшим советом национальной безопасности Ирана, которым руководит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Nour News отдельно подвергается санкциям Канады за "участие в грубых и систематических нарушениях прав человека и непрекращающуюся деятельность по дезинформации для оправдания репрессий и преследований иранского режима в отношении своих граждан".



Комментарии Nour News последовали за несколькими днями запутанных комментариев Ирана, прямо не признающих обвинение инспекторов МАГАТЭ.



Bloomberg впервые сообщил в воскресенье, что инспекторы обнаружили частицы урана с обогащением до 84%. МАГАТЭ, агентство Организации Объединенных Наций, базирующееся в Вене, не опровергло сообщение, заявив лишь, что "обсуждает с Ираном результаты недавней деятельности агентства по проверке".



В своих комментариях в четверг Nour News призвала МАГАТЭ "не поддаваться соблазнам западных стран" и заявить, что ядерная программа Ирана носит "полностью мирный характер".



"Скоро станет ясно, что неожиданный отчет МАГАТЭ об обнаружении частиц урана с обогащением 84% на иранских объектах по обогащению был ошибкой инспектора или преднамеренным действием по созданию политической атмосферы против Ирана накануне заседания" его правления, написал Nour News в Twitter. Совет МАГАТЭ соберется 6 марта в Вене.



Не сразу стало ясно, где якобы произошло 84-процентное обогащение, хотя МАГАТЭ заявило, что обнаружило два каскада усовершенствованных центрифуг IR-6 на иранском подземном объекте в Фордо, "соединенных между собой способом, который существенно отличается от заявленного режима работы в ноябре прошлого года". Известно, что Иран обогащает уран в Фордо до чистоты 60% — уровня, который, по словам экспертов по нераспространению, уже не может быть использован Тегераном в гражданских целях.



Иран также обогащает уран на своем ядерном объекте в Натанзе.



Оружейный уран обогащен до 90%. Хотя генеральный директор МАГАТЭ предупредил, что у Ирана сейчас достаточно урана, чтобы произвести "несколько" ядерных бомб, если он того захочет. Но, вероятно, потребуются еще месяцы, чтобы создать оружие.

