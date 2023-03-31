



Иран пригрозил Израилю "ответом" на ликвидацию советника КСИР

Иран разразился угрозами в адрес Израиля после того, как в Сирии был ликвидирован военный советник Корпуса стражей исламской революции.



Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление КСИР.



"Сионистский режим получит жесткий ответ", - сказано в заявлении.



КСИР осуждает молчание международного сообщества относительно атаки в Сирии.



Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки, приписываемой Израилю, погиб военный советник КСИР Милад Хаидри. Удар был нанесен по складам с оружием в районе Дамаска.

