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Иран пригрозил Израилю "ответом" на ликвидацию советника КСИР
31.03.2023 14:32 Алина Груднева

Иран пригрозил Израилю "ответом" на ликвидацию советника КСИР

Иран разразился угрозами в адрес Израиля после того, как в Сирии был ликвидирован военный советник Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление КСИР.

"Сионистский режим получит жесткий ответ", - сказано в заявлении.

КСИР осуждает молчание международного сообщества относительно атаки в Сирии.

Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки, приписываемой Израилю, погиб военный советник КСИР Милад Хаидри. Удар был нанесен по складам с оружием в районе Дамаска.
 

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