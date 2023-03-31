Иран пригрозил Израилю "ответом" на ликвидацию советника КСИР
Иран разразился угрозами в адрес Израиля после того, как в Сирии был ликвидирован военный советник Корпуса стражей исламской революции.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление КСИР.
"Сионистский режим получит жесткий ответ", - сказано в заявлении.
КСИР осуждает молчание международного сообщества относительно атаки в Сирии.
Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки, приписываемой Израилю, погиб военный советник КСИР Милад Хаидри. Удар был нанесен по складам с оружием в районе Дамаска.