



Иран опубликовал список израильских целей, по которым будет нанесен удар

Иранские СМИ, приближенные к КСИР, представили список "чувствительных" объектов Израиля, которые могут стать мишенью в будущей войне.

По данным Tasnim, список целей представило издание "Аль-Маядин".

В него вошли Кнессет, канцелярия премьер-министра, министерство обороны и ряд других правительственных объектов.

Также в списке целей оказалось здание Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и Научный институт Вейцмана в Реховоте. Помимо прочего, указано здание Техниона в Хайфе.

Среди потенциальных целей для удара Иран рассматривает аэропорты, такие как Бен-Гурион и Рамон, военные и разведывательные базы.

По мнению Тегерана, эти объекты имеют важное значение для Израиля с точки зрения гражданских и военных исследований, а также военно-промышленного комплекса.