Новости » Происшествия
Иран: предотвращено массовое убийство офицеров КСИР
30.09.2023 07:31 Алина Груднева

Иран: предотвращено массовое убийство офицеров КСИР

Иран объявил о разоблачении “заговоров” с целью убийства членов Корпуса стражей исламской революции.

"Запланированные нападения были направлены против суннитских священнослужителей, судей и офицеров в рядах КСИР", - сказал министр разведки страны Исмаил Хатиб.

По его словам, массовые ликвидации планировались на 30 сентября. Хатиб утверждает, что целью "заговора" было разжигание "этнического и религиозного раскола".

По словам министра, за этим стоят "враги" Ирана в лице Израиля и других государств.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы