



Иран: предотвращено массовое убийство офицеров КСИР

Иран объявил о разоблачении “заговоров” с целью убийства членов Корпуса стражей исламской революции.



"Запланированные нападения были направлены против суннитских священнослужителей, судей и офицеров в рядах КСИР", - сказал министр разведки страны Исмаил Хатиб.



По его словам, массовые ликвидации планировались на 30 сентября. Хатиб утверждает, что целью "заговора" было разжигание "этнического и религиозного раскола".



По словам министра, за этим стоят "враги" Ирана в лице Израиля и других государств.