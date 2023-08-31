



Иран: предотвращена "диверсионная атака" Израиля на ракетную программу

Министерство обороны Ирана якобы предотвратило "диверсионную атаку" против ракетной программы, организованную Моссадом.



По данным оборонного ведомства Исламской Республики, операция была организована профессиональной сетью израильских агентов.



"Эта сеть под непосредственным руководством Моссада намеревалась переоборудовать ракеты во взрывные устройства для поражения промышленных линий и сотрудников, работающих в этой сфере", - сказали в министерстве.



Утверждается, будто эта сеть находилась под наблюдением иранской разведки. Она была нейтрализована, а агенты арестованы.