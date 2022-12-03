



Иран попросил Москву о помощи в кровавых репрессиях

Тегеран обратился к Москве за помощью в подавлениях акций протеста по всей стране.

Об этом сообщает Iran International.

По данным издания, Иран попросил Кремль о поставке оборудования для разгона демонстраций и обучении сотрудников службы безопасности для подавления протестов.

Уточняется, что иранский режим осознал, что демонстрации не утихнут в ближайшее время. Тегеран в связи с этим обеспокоен ограниченными ресурсами как в оборудовании, так и в рабочей силе.