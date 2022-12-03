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Иран попросил Москву о помощи в кровавых репрессиях
03.12.2022 14:45 Алина Груднева

Иран попросил Москву о помощи в кровавых репрессиях

Тегеран обратился к Москве за помощью в подавлениях акций протеста по всей стране.

 
Об этом сообщает Iran International.
 
По данным издания, Иран попросил Кремль о поставке оборудования для разгона демонстраций и обучении сотрудников службы безопасности для подавления протестов.
 
Уточняется, что иранский режим осознал, что демонстрации не утихнут в ближайшее время. Тегеран в связи с этим обеспокоен ограниченными ресурсами как в оборудовании, так и в рабочей силе.

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