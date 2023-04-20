Иран похвастался сотнями стратегических БПЛА большой дальности
Министерство обороны Ирана похвасталось более 200 новыми беспилотниками большой дальности.
Об этом сообщают местные СМИ.
Дроны, оснащенные ракетными комплексами и системами радиоэлектронной борьбы, будут, как ожидается, поставлены КСИР.
Министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани передал на церемонии командующему иранской армией Абдолрахиму Мусави "более 200 стратегических беспилотников большой дальности".
По данным IRNA, дроны предназначены для разведывательно-ударных задач и могут нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Over 200 new strategic drones join #Iran Armyhttps://t.co/msYE3wfmQP pic.twitter.com/o07RCzJh2o— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 20, 2023
Increasing the power of the drone fleet of the Islamic Republic of #Iran's Army pic.twitter.com/OeU1pTafpL— Iran Observer (@Iranobserver01) April 20, 2023