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Иран похвастался сотнями стратегических БПЛА большой дальности
20.04.2023 18:58 Алина Груднева

Иран похвастался сотнями стратегических БПЛА большой дальности

Министерство обороны Ирана похвасталось более 200 новыми беспилотниками большой дальности.

Об этом сообщают местные СМИ.

Дроны, оснащенные ракетными комплексами и системами радиоэлектронной борьбы, будут, как ожидается, поставлены КСИР.

Министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани передал на церемонии командующему иранской армией Абдолрахиму Мусави "более 200 стратегических беспилотников большой дальности".

По данным IRNA, дроны предназначены для разведывательно-ударных задач и могут нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".
 

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