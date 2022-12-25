



Иран похвастался поставками ракет палестинцам

Проправительственные иранские СМИ похвастались поставками ракет палестинцам.



Уточняется, что Тегеран вооружает "сопротивление" на Ближнем Востоке.



В статье Tehran Times сказано, что "комплексная поставка ракет" направлена на поддержание "Хизбаллы", палестинцев и йеменских хути.



Издание напоминает о генерале КСИР Хасане Техрани Могаддаму, который погиб в результате взрыва на военном объекте недалеко от Тегерана 12 ноября 2011 года. Уточняется, что несколько офицеров Корпуса стражей исламской революции тогда также погибли в результате взрыва вместе с Техрани Могхаддамом, который готовил испытание ракеты.



По версии издания, он много лет был ключевой фигурой в ракетной программе Ирана.

"Тегерани Могаддаму приписывают создание ракетного потенциала Ирана, что принесло ему титул отца иранской ракетной программы. Он также создал ракетные подразделения ливанской "Хизбаллы" во время визита в Ливан в 1980-х годах", – сказано в сообщении.



Уточняется, что Иран экспортировал ракетные технологии по всему региону, в том числе, и палестинским террористам.