



Иран: подозреваемый в шпионаже на Израиль освобожден на пять суток

75-летний гражданин Австрии иранского происхождения Массуд Моссахеб, заключенный в тюрьму по обвинению в шпионаже на Израиль, освобожден из тюрьмы на пять дней.

Об этом сообщила его дочь в комментарии AFP.

"Он был освобожден по медицинским показаниям после трех с половиной лет заключения", — сказала Фанак Мани.

Моссахеб содержится в тюрьме Эвин недалеко от Тегерана. Он был генеральным секретарем Австро-Иранского общества.

Мужчину арестовали в Тегеране в январе 2019 года, когда он сопровождал группу австрийских ученых. Его обвинили в шпионаже в пользу Израиля и Германии, приговорив к 10 годам тюремного заключения.