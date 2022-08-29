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Иран: подозреваемый в шпионаже на Израиль освобожден на пять суток
29.08.2022 16:41 Алина Груднева

Иран: подозреваемый в шпионаже на Израиль освобожден на пять суток

75-летний гражданин Австрии иранского происхождения Массуд Моссахеб, заключенный в тюрьму по обвинению в шпионаже на Израиль, освобожден из тюрьмы на пять дней.

 
Об этом сообщила его дочь в комментарии AFP.
 
"Он был освобожден по медицинским показаниям после трех с половиной лет заключения", — сказала Фанак Мани.
 
Моссахеб содержится в тюрьме Эвин недалеко от Тегерана. Он был генеральным секретарем Австро-Иранского общества. 
 
Мужчину арестовали в Тегеране в январе 2019 года, когда он сопровождал группу австрийских ученых. Его обвинили в шпионаже в пользу Израиля и Германии, приговорив к 10 годам тюремного заключения.

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